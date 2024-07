Kammermusikfest Kloster Kamp Die Marimba erklingt in der Abteikirche

Zahlreiche Musikfreunde haben in den vergangenen Tagen die öffentlichen Proben des Kammermusikfests Kloster Kamp besucht und Musikerinnen und Musiker kennengelernt beim Einstudieren bekannter und weniger bekannter Kammermusikwerke hautnah erlebt. Mit Bruckners Streichquintett F-Dur war das Festival am Sonntag bei der ersten Probe in seine Jubiläumsausgabe gestartet, jetzt stand das eher selten aufgeführte Werk auf dem Programm des Eröffnungskonzerts.