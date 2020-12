Laga 2020 in Kamp-Lintfort : Die Landesgartenschau in Zahlen

Die Landesgartenschau in Zahlen

Laga 2020 in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort 173 Tage Garten, Blumen und Information liegen hinter Kamp-Lintfort. Die Laga-GmbH legt jetzt eine erste Auswertung vor. Mit 92.646 Besuchern war der Juli der Monat mit den meisten Zutritten.

Die Landesgartenschau begrüßte in sechs Veranstaltungsmonaten 453.907 Gäste aus allen 16 deutschen Bundesländern auf den Arealen im Zechenpark und Kamper Gartenreich. Die Laga-GmbH hat jetzt die Ergebnisse einer Gästebefragung von 1500 Besuchern vorgelegt. Die Befragung wurde im Zeitraum von Mai bis Juni im Zechenpark und im Kamper Gartenreich durchgeführt. Wie die Gesellschaft mitteilt, seien mehr als 50 Prozent der Befragten aus einem Umkreis von 50 Kilometern zur Landesgartenschau gekommen.

„Darüber hinaus reisten Menschen aus sieben anderen Ländern, beispielsweise aus den Niederlanden und Belgien , an. Die Dauer des Besuchs betrug bei mehr als 50 Prozent der Befragten zwischen drei und fünf Stunden“, berichtet Andreas Iland, Prokurist der Laga-GmbH und neuer Wirtschaftsförderer in Kamp-Lintfort. Barbara Stoberock von der Hochschule Rhein-Waal hatte mit drei ihrer studentischen Hilfskräfte den Erhebungsprozess sowie die Evaluation vorgenommen.

6,5 Prozent der Besucher hätten im Rahmen ihres Ausflugs zur Gartenschau im Durchschnitt zwei bis drei Nächte in Hotels und Ferienhäusern der Region übernachtet. Die Veranstaltungen seien von mehr als der Hälfte der Befragten auf einer Skala von 1 bis 6 mit der Note zwei bewertet worden. „Besonders hervorgehoben haben die Befragten die Blumen, Stauden und Gärten“, teilt die Laga mit.

Warum Peking Interesse an Kamp-Lintfort hat

Bundesregierung verbietet IMST-Übernahme : Warum Peking Interesse an Kamp-Lintfort hat

Stadt will den Tourismus weiter ankurbeln

Tourismus in Kamp-Lintfort

Tourismus in Kamp-Lintfort : Stadt will den Tourismus weiter ankurbeln

Als besondere Highlights seien unter anderem der Terrassengarten des Kamper Gartenreichs, der Quartiersplatz und der Tierpark Kalisto genannt worden. Diese Ausstellungsbereiche seien mit der Note 1,9 bewertet worden. Mit 6808 Besuchern sei der 20. September der besucherstärkste Tag gewesen. An diesem Sonntag, dem Weltkindertag, hätten zahlreiche Mitmachaktionen für die kleinen Gartenschaugäste in den Zechenpark gelockt. Mit 92.646 Besuchern sei der Juli der Monat mit den meisten Zutritten gewesen. Im letzten Gartenschaumonat, genauer vom 16. bis zum 24. Oktober, habe die Gartenschau allein beim „ZechenParkLeuchten“ 17.579 Gäste verzeichnet. „Die schöne Aussicht auf dem Zechenturm genossen während der Gartenschauzeit rund 25.000 Besucher“, so Iland. Die ersten drei Monate war der Förderturm von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Maximal 20 Besucher (drei davon mobilitäts-eingeschränkt) durften sich zeitgleich auf der Aussichtsplattform aufhalten. Seit August war der Turm für sechs Stunden und für 50 Besucher zeitgleich geöffnet.