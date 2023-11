Neues Angebot in Kamp-Lintfort Die kleine Auszeit für pflegende Angehörige

„Neue Menschen in ähnlichen Situationen kennenlernen, Erfahrungen austauschen, aber auch mal über ganz andere Themen zu sprechen, wie zum Beispiel den letzten schönen Spaziergang im Wald – eben die Sorgen und Glücksmomente teilen, dies soll Mittelpunkt des Stammtisches sein“, kündigte die Stadt an. Was in der Runde erzählt wird, bleibe in der Runde. „Nur so kann Raum für private Schilderungen gegeben werden und eine Atmosphäre von Vertrauen und Wohlbefinden geschaffen werden.“