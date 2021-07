Konzertfest in Kamp-Lintfort : Kammermusik wird stürmisch gefeiert

KAMP-LINTFORT Die Zuhörerschaft in der Stadthalle Kamp-Lintfort war voll des Lobes für den Mut der Veranstalter, das Kammermusikfest stattfinden zu lassen.

Im vergangenen Jahr mussten die Musikfreunde der Region eine bittere Enttäuschung hinnehmen, als das traditionelle Kammermusikfest Kloster Kamp, das seit 2004 jeden Sommer das „klingende Kloster“ auf dem Kamper Berg in eine Bühne für die Welt verwandelt, wegen der Pandemie abgesagt werden musste. „Um so mehr freuen wir uns, jetzt wieder hier sein zu dürfen“, erklärte der Künstlerische Leiter Alexander Hülshoff am Donnerstag dem Publikum in der gut besuchten Stadthalle zum Eröffnungskonzert der 17. Ausgabe des Festivals. Um „auf der sicheren Seite zu sein“ und „das Risiko für alle so gering wie möglich zu halten“, findet das Musikfest in einer kleineren Version statt: mit nur neun Musikern, mit vier Konzertprogrammen, jeweils ohne Pause und ohne Gastronomie und an nur drei Veranstaltungsorten.