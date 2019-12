Wirtschaft und Handel in Kamp-Lintfort : Die Glückauf-Apotheke feiert das 100-Jährige

Die Glückauf-Apotheke an der Moerser Straße weist eine lange Geschichte auf: „230 Jahre seit Konzession und 100 Jahre Glückauf-Apotheke in Kamp-Lintfort“. Foto: Muhammed und Erol Gülsen

Die Apotheker Muhammed und Erol Gülsen setzen auf Tradition. 2014 übernahmen die Brüder die Glückauf-Apotheke an der Moerser Straße.

Ein stolzes Jubiläum feiert in diesen Tagen die Glück­auf-Apotheke an der Moerser Straße 271. Seit einem Jahrhundert versorgt sie die Menschen mit Arzneimitteln, ist Ansprechpartner und Ratgeber. „Die Geschichte der Apotheke ist aber viel älter“, sagt der heutige Inhaber Erol Gülsen (36), der sie zusammen mit seinem Bruder Muhammed (44) führt. Die Glückauf-Apotheke gehört mit der Moerser Goethe-Apotheke als Filialapotheke zur Rumelner Rheinland-Apotheke. „Tatsächlich geht die Glückauf-Apotheke bis 1789 zurück. Der 26. August 1789 ist das erste Datum, das wir bei unserer Recherche finden konnten“, sagt Erol Gülsen über die Jubiläumsvorbereitungen.

Das Graben nach den historischen Wurzeln haben bei der Apothekerkammer Nordrhein Jürgen Kwiatkowski und Martin Klühas übernommen. Birgit Kames vom Verein Niederrhein steuerte weitere Infos bei. Gesichert ist, dass es bereits 1796 „einen Nachweiß über die in dem Verwaltungsbezirke vorhandenen Apotheken“ und die Konzessionsurkunde der Löwenapotheke im Issumer Bürgermeisteramt vorlag. Weitere Dokumente belegen, dass die Issumer Löwenapotheke ihren Sitz 1919 nach Lintfort in die aufstrebende Zechenstadt verlegte. Aus der Akte A1403 geht hervor, dass die Kamper Verwaltung 1911 beim Issumer Bürgermeister anfragte, ob die Apotheke mit Apotheker Johannes Guido Oedinger ihr Einzugsgebiet erweitern könne. 1919 eröffnete er im eigenen Haus die Glückauf-Apotheke. „Wir haben daher doppelten Grund zu feiern. Zum einen die 230-jährige Geschichte einer Apothekenkonzession, zum anderen den 100-jährigen Standort an der Moerser Straße. Die Glückauf-Apotheke ist die älteste vor Ort“, sagt Erol Gülsen. Eine bewegte Geschichte liegt hinter der Apotheke, die seit 2014 von den Gülsen-Brüdern geführt wird. Beide bündeln ihre beruflichen Erfahrungen. Erol hat in Bonn studiert, Muhammed in Frankfurt. Die Eltern, Mutter Nurten und Vater Sadettin, unterstützen im Hintergrund. Nach der Insolvenz des Vorgängers haben die Gülsen-Brüder mit ihrem neunköpfigen Team zunächst daran gearbeitet, das Vertrauen der Kundschaft zurückzugewinnen.