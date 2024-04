Schulbaumaßnahme in Kamp-Lintfort Ebertschule wird für sechs Millionen Euro erweitert

„Es ist eine wunderschöne alte Schule mit einem besonderen pädagogischen Konzept“, sagte Christohph Landscheidt am Mittwochnachmittag und stellte das neue Schulbauprojekt vor. „Der Erweiterungsbau ist neu, soll aber nicht neu aussehen, sondern wie der alte“, fasste er zusammen. Damit dieser gebaut werden kann, müssen in den nächsten Wochen zwei Gebäudetrakte abgerissen werden. Es handelt sich um einen Gebäudeteil, in dem einst die Hausmeisterwohnung untergebracht war, und ein Zwischengebäude, das für den offenen Ganztag genutzt wurde und zum Schulhof hin liegt.