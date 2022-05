Brauchtum in Kamp-Lintfort : Die Bruderschaften laden 2022 wieder zur Kamper Kirmes ein

Kamp-Lintfort Die St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft Alt-Lintfort hat den kompletten Vorstand im Amt bestätigt. Damit honorierten die Mitglieder dessen Einsatz für das Vereinsleben in den letzten beiden Pandemie-Jahren. Die Kamper Kirmes startet am 17. Juni.

Die St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft Alt-Lintfort hat auf der Jahreshauptversammlung ihren kompletten Vorstand einstimmig wiedergewählt. In den vergangenen zwei Jahren musste die Bruderschaft viele Veranstaltungen absagen oder konnte diese erst gar nicht planen. In dieser Zeit habe der Vorstand versucht, durch Briefe an die Mitglieder und durch kleine Gesten das Vereinsleben so gut wie möglich aufrecht zu halten. „Das wurde bei der anstehenden Neuwahl des Vorstandes honoriert. Der komplette Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt“, teilt die Bruderschaft in einer Pressemitteilung mit.