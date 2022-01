Vollsperrung in Kamp-Lintfort : Die Bauarbeiten auf der Sudermannstraße starten

Vollsperrung in Kamp-Lintfort

So sieht die Planung der Stadt aus. Die Erneuerung der Sudermannstraße ist in drei Abschnitten geplant. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Im Zuge der Straßenerneuerung wird auch die vorhandene Kanalisation saniert. Die Bauzeit für die Maßnahme beträgt rund sieben Monate.

Am Montag, 10. Januar, startet die Erneuerung der Sudermannstraße zwischen Rundstraße und Fontaneweg (RP berichtete). Im Zuge der Straßenerneuerung wird auch die vorhandene Kanalisation saniert. Die Bauzeit für die Maßnahme beträgt rund sieben Monate. Laut Stadtverwaltung ist eine Vollsperrung der Sudermannstraße erforderlich. Der Ausbau erfolgt in drei Abschnitten und beginnt auf dem Teilstück zwischen Rundstraße und Wilhelm-Raabe-Straße. Es folgt der zweite Abschnitt zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und Fontaneweg. Im letzten Abschnitt wird der Stichweg zur Sporthalle, gegenüber dem Fontaneweg, ausgebaut. Die Vollsperrungen betreffen jeweils nur die beschriebenen einzelnen Bauabschnitte, so die Stadt. Parallel zu den Straßenbauarbeiten wird auch die vorhandene Kanalisation saniert. Daher seien Bauabschnittsübergreifende temporäre Sperrungen notwendig und könnten nicht ausgeschlossen werden. Der Individualverkehr werde großräumig umgeleitet.