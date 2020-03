Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Die Bäckerei Büsch ist neuer Partner der Landesgartenschau

Kamp-Lintfort (RP) „Wir freuen uns auf die Landesgartenschau“, sagt Norbert Büsch, Geschäftsführer, Bäckermeister und Bot-Sommelier aus Anlass der Unterschrift unter die Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Laga-GmbH.

„In Kamp-Lintfort hat man sich getraut, den Strukturwandel aktiv zu gestalten – als Kamp-Lintforter Unternehmen, 1987 gegründet, sind wir hautnah dabei.“ Mittlerweile hat das Unternehmen auch seine Produktionsstätte auf einem früheren Grundstück der Zeche Rossenray. „Das ist ja das Schöne. Büsch war von Anfang an dabei, bereits in der Bewerbungsphase hat das Unternehmen die Stadt und das Anliegen unterstützt – und so ist es folgerichtig, dass die Bäckerei Büsch nun auch Partner der Laga geworden ist“, lobt Andreas Iland, Prokurist der Laga-GmbH. Auch Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling zeigt sich erfreut: „Das Unternehmen hat den Prozess des Strukturwandels mitgemacht und ist auch als Unternehmen am Standort mit Herzblut dabei.“ Unter dem Motto „Blumen sammeln und Eintrittskarten gewinnen“ verlost Büsch in seinen Fachgeschäften bis zum 25. April Eintrittskarten für die Laga. Je fünf Euro Einkaufswert klebt man eine Blume auf die Teilnahmekarten. Mit zwölf Blumen kann man an der Verlosung teilnehmen und bekommt bei Abgabe der Teilnahmekarte ein Büsch-Bienchen (Milchbrötchen mit Schokostückchen) gratis. „Tolle Aktion“, loben Andreas Iland und Heinrich Sperling. Beide freuen sich auf die Brot-Sommelier-Abende, auf denen nach einer Führung Brot verkostet wird (Anmeldung über www.baeckereibuesch.de). „Wir haben uns viel einfallen lassen, was den Besuchern Freude machen könnte“, erklärt Büsch. Im Grünen Klassenzimmer können Kinder beispielsweise backen und Erwachsene können an einem „Blechkuchen-Wettbewerb“ teilnehmen.