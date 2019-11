Tanzsport in Kamp-Lintfort : Die „Angels“ wollen die Jury überzeugen

Aus sportlichen Elementen wie Radschlag, Spagat, Handstand, Sprüngen oder Flicflacs entwickelt sich eine Choreografie. Die Generalprobe des Programms fand vor Familie und Freunden statt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Cheerleader aus Kamp-Lintfort bereiten sich auf die Landesmeisterschaft vor. Die Generalprobe fand vor Familie und Freunden in der Turnhalle Sudermannstraße statt. Der Wettbewerb startet am 30. November in Bonn.

Zwei Minuten und 30 Sekunden haben die Angels Cheerleader aus Kamp-Lintfort Zeit, die Jury zu überzeugen. Sie treten mit ihren verschiedenen Teams am Samstag, 30. November, bei der NRW-Meisterschaft West in Bonn an. Also Daumen drücken, Trainingseinheiten intensivieren und sich an die ersten Vorschusslorbeeren erinnern, die die rund 90 Cheerleader bei der Generalprobe in der Turnhalle an der Sudermannstraße einheimsten. Familien und Freunde zeigten sich von den Leistungen begeistert, sparten nicht mit Applaus bei den verschiedenen durchgetakteten Shows ihres Meisterschaftsprogramms.

Aufregung liegt über den Gruppen im Alter von fünf bis 28 Jahren, als sie im sportlichen Outfit nacheinander vor heimischem Publikum an den Start gehen. Schlachtrufe wie „Angels, we are Angels, in black, red, white. Fight, fight, fight“ zeigt Wirkung. Sechs Monate intensive Trainingszeit werden sich auszahlen, so der erste Eindruck auch bei der Abteilungsvorsitzenden Marina Michel (32). „Für uns ist die Teilnahme wichtig, weil wir uns mit einem Titel für die Regionalmeisterschaft qualifizieren können. Aber wir wissen schon jetzt, dass wir auf starke Gegner stoßen werden. Alles ist offen und die Aufregung vorher groß.“

Info Termin und Veranstaltungsort Termin Die NRW-Meisterschaft West startet am Samstag, 30. November, bei der NRW-Meisterschaft West in Bonn. Info www.angelscheerleader.de

Rund 40 Teams sind gemeldet. „Wir haben gute Chancen, aber alles hängt davon ab, wie es läuft“, so die Abteilungsvorsitzende. Sie hat vor über 20 Jahren Cheerleading in einem Tanzfilm erlebt und war sich sicher, den richtigen Sport gefunden zu haben. Ihre sportliche Heimat fand bei den Angels Cheerleader, der Abteilung, die beim Post Sportverein angesiedelt ist. Vier Teams mit 70 bis 80 Teilnehmenden wollen es jetzt in Bonn wissen. Die Teilnahme an Meisterschaften gehört seit Bestehen des Vereins dazu, ist Ziel im Trainingsjahr. Nach Altersgruppen gestaffelt werden vier Gruppen zeigen, was sie können. Das sind die Mini Angels, die Sweet Angels, Little Angels und die Angels Revolution mit Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr.

Bei der Generalprobe zeigten sich alle in bester Verfassung, wie bereits der gemeinsame Auftritt zu Beginn der Generalprobe belegt. Danach treten die Teams einzeln an, zeigen ihr Können. Wer abfällig vom Puscheltanz spricht, unterschätzt die enorme sportliche Leistung, die die Aktiven mit akrobatischen Hebefiguren zeigen, sich zu Pyramiden aufbauen. „Cheerleading wird als Leistungssport eingestuft. Jede Figur muss standsicher sein. Jeder Griff muss sitzen“, sagt die 32-Jährige.