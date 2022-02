Grünes Klassenzimmer in Kamp-Lintfort : Zechenpark wird wieder zum Lernort

Grünes Klassenzimmer in Kamp-Lintfort

Jonas Schmitz (links) und Anne Probst (3.v.l.) sind Projektleiter des Grünen Klassenzimmers. Sie erarbeiten zurzeit ein Konzept. Wirtschaftsförderer Andreas Iland, Stiftungsvorstand Karsten Möring, Marie-Luise Fasse, Mitglied im Stiftungsrat, und Christoph Müllmann in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Laga-Fördervereins, freuen sich darüber, dass das Projekt fortgeführt wird. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW ermöglicht durch eine finanzielle Förderung die Fortführung des Grünen Klassenzimmers. Der Zechenpark wird zum außerschulischen Lernort. Der Laga-Förderverein stellt zwei Mitarbeiter ein.

Was krabbelt da eigentlich auf der Wiese im Zechenpark? Woher kommt die Wolle? Und wie sehen bloß Falkenfedern aus? Diese und viele andere Fragen werden 2022 wieder im Grünen Klassenzimmer beantwortet. Angedockt am Tierpark Kalisto nimmt das Umweltbildungsprojekt, das zur Landesgartenschau vor zwei Jahren Klein und Groß begeistert hatte, wieder Fahrt auf und soll langfristig etabliert werden. Der Zechenpark wird zum außerschulischen Lernort für Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten und den Schulen.

Ermöglicht wird dies durch die Kooperation von Stadt, Förderverein der Landesgartenschau 2020 und dem Tierpark Kalisto sowie durch eine Projektförderung der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 94.000 Euro. Die Stiftung hatte das Grüne Klassenzimmer bereits zur Laga vor zwei Jahren mit finanziellen Mitteln gefördert. „Es handelt sich jetzt um eine Anschlussförderung, um das Angebot hier im Zechenpark langfristig zu verankern“, erläuterte Karsten Möring, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, am Mittwoch. Ziel sei die Verstetigung des umweltpädagogischen Projektes in der Hochschulstadt. Bereits im Januar haben die beiden neu eingestellten Projektkoordinatoren Anne Probst (Leitung) und Jonas Schmitz ihre Arbeit aufgenommen.