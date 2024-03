Dauerregen am Niederrhein Der Winter war extrem nass

Am 1. März beginnt für Meteorologen der Frühling. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sei der Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 29. Februar 2024 extrem nass gewesen, teilt die Lineg mit. Die Genossenschaft verzeichnete an ihrer Referenz-Messstation in Moers-Repelen in knapp drei Monaten annähernd so viel Niederschlag wie sonst üblicherweise in einem halben Jahr.