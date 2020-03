Tourismus in Kamp-Lintfort : Der neue Wohnmobilstellplatz an der Gohrstraße ist eröffnet

(RP) „Wir hatten ganz viele Anfrage, wann der neue Wohnmobilstellplatz eröffnet wird“, berichtete Sonja Kadesreuther am Montag. „Es waren zum Teil Clubs, die mit mehreren Wohnmobilen kommen wollten.

Die Stadt investiere 400.000 Euro, um die Fläche an der Großen Goorley, auf der Kleingärtner Gemüse und Obst angebaut hatten, in einen Wohnmobilstellplatz umzuwandeln. Sie ließ für alle Stellplätze Wasser- und Stromanschlüsse installieren. Der Haupterschließungsweg besteht aus Rasengartensteinen. Zum Tennisplatz hin ist eine Station errichtet, an der die Wohnmobilisten den Inhalt ihrer Bordtoilette und das Duschwasser entsorgen können. Es gibt ein zentrales Gebäude. In diesem befinden sich zwei Badezimmer mit jeweils ebenerdiger Dusche, Waschbecken und Toilette.