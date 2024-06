Energiewende in der Hochschulstadt Der Wärmeplan für Kamp-Lintfort steht

Wie bereits berichtet, wurde als Hauptergebnis der Wärmeplanung der Ausbau des Fernwärmenetzes in den Stadtgebieten Altsiedlung und Niersenbruch ausgemacht. Dieser soll mit den Stadtwerken bis 2040 erarbeitet werden. In Kamp-Lintfort existiert bereits ein 48 Kilometer langes Fernwärmenetz. Dessen Ausbau und Verdichtung werde aktuell vorangetrieben, weitere neun Kilometer seien in der Planung. „Wir schaffen pro Jahr rund zwei Kilometer zu bauen“, sagte Kai Deppenkemper, Leiter Netzbetrieb bei den Stadtwerken, und zeigte sich am Dienstag vor der Sitzung optimistisch, bis 2045 die Lücken im Fernwärmenetz schließen zu können.