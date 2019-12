Beachparty in Kamp-Lintfort : Der König von Mallorca singt auf der Beach Party

Die Eventagentur Passepartout hat den Schlagerbarden Jürgen Drews für die Großveranstaltung im nächsten Jahr verpflichtet.

Der Star der Beach Party 2020 ist gebucht: Jürgen Drew, der „König von Marllorca“ wird am 8. August in Panoramabad Pappelsee für Partystimmung sorgen. „Er stand schon länger auf unserer Wunschliste und zum Jahr der Landesgartenschau bringen wir d ihn nach Kamp-Lintfort“, teilt die Eventagentur Passepartout mit.

Mit ihm werden sieben weitere Künstler auftreten, die in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden sollen. Die Beachparty hat sich in den vergangenen 20 Jahren als feste Institution in der Hochschulstadt etabliert. 2919 erlebten 6000 Schlagerfans die Großveranstaltung. Am 8. August findet die Veranstaltung zum sechsten Mal unter Federführung der Eventagentur Passepartout statt, die damit wirbt, die größte Beach Party am Niederrhein zu organisieren.