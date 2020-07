Kultur in Kamp-Lintfort : Der Eisbär im Kräutergarten regt zum Nachdenken an

Kamp-Lintfort Bis zum nächsten Montag steht die Skulptur des Weseler Künstlers Thomas Heweling im Kräutergarten des Klosters Kamp. Er soll für die Besucher ein „Aufmerker“ sein.

Als der Eisbär am Sonntag vor gut einer Woche in Wesel-Bislich stand, zog er viele Blicke auf sich. Als er am letzten Sonntag einen Platz auf der Rheinpromenade in Wesel gefunden hatte, war das nicht anders. Besucher blieben stehen, machten sich Gedanken und kamen ins Gespräch, um sich nicht selten mit dem Eisbären fotografieren zu lassen.