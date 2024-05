Gas, Wasser, Strom – die Stadtwerke Der bürokratische Weg zur Solar-Energie

Bei so viel Bürokratie kämen Hausbesitzer oft schnell an ihre Grenzen, weiß die Sachbearbeiterin. Aus Sicht der Energiebetriebswirtin wäre es wünschenswert, die Bearbeitungszeit der Anträge deutlich zu senken. „Ein Problem ist, dass es regelmäßig Gesetzesänderungen gibt, die neu eingearbeitet werden müssen. In den vergangenen Jahren waren es sechs bis sieben Anpassungen“, berichtet sie. Sabine Honnen rechnet damit, dass das Solarpaket I es Interessierten einfacher machen wird. Die darin enthaltenen neuen Bestimmungen sollen den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland beschleunigen. Dann könnten beispielsweise Balkonkraftwerke ohne Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber in Betrieb genommen werden. Nur eine Registrierung im Markstammdatenregister der Bundesnetzagentur bleibe Pflicht.