„Giftberg“ in Kamp-Lintfort : Deponie Eyller Berg soll Ende 2027 abgedichtet sein

„Giftberg“ in Kamp-Lintfort

Das Archivfoto zeigt Arbeiten auf der Deponie in früheren Jahren. Foto: Klaus Dieker

Kamp-Lintfort Vertreter der Bezirksregierung erläuterten im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz ergänzende Regelungen zum Vergleich mit den Deponiebetreibern. Ausschussmitglied Lutz Malonek warf der Bezirksregierung vor, sie lassen sich „auf der Nase herumtanzen“.

Es bleibt dabei: Nur noch bis Ende 2022 darf neuer Giftmüll auf der Deponie Eyller Berg abgelagert werden. So war es im Vergleich zwischen der Bezirksregierung und dem Deponiebetreiber EBA 2015 festgelegt worden. Und daran ändert nichts, dass der Vergleich jüngst ergänzt worden ist. Das bekräftigte Matthias Börger von der Bezirksregierung am Donnerstag im Kamp-Lintforter Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz .

Landeskirchschicht in Kamp-Lintfort

Landeskirchschicht in Kamp-Lintfort : Bergleute wollen prächtiges Bild abgeben

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Kamp-Lintfort wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Kamp-Lintfort wissen müssen

Fünf von insgesamt zwölf Hektar Fläche könnte dabei „vorzeitig“ abgedichtet werden – nämlich bis zum 30 Juni 2026. Allerdings gelte die Vorgabe, die gesamte Fläche bis Ende 2027 abzudichten. „Für uns ist das ganz klar, für die EBA nicht ganz so klar“, deutete Börger an.

Ausschussmitglied Lutz Malonek warf der Bezirksregierung vor, sie lasse sich von der EBA „auf der Nase herumtanzen“. Er kritisierte, dass die Deponie derzeit mit 80 Metern viel zu Hoch sei und forderte eine Einhaltung der „69er Höhenlinie“. Weil die Deponie so hoch sei, lieferten die drumherum positionierten Messtationen des Landesumweltamtes fehlerhafte Daten. „Sie sind auf eine Höhe von 70 Metern ausgelegt“, sagte Malonek.

Börger regte an, einen Runden Tisch zum Thema Eyller Berg, wie er früher regelmäßig stattgefunden hatte, wiederzubeleben. Auch Vertreter der EBA hatten daran teilgenommen. Dezernent Martin Notthoff kündigte an, eine Sitzung des Runden Tischen möglichst noch in diesem Jahr einzuberufen.