Kamp-Lintfort Dauerregen und nasse Keller – wo Bürger Antworten bekommen

„Die Ausnahmesituation wirft viele Fragen auf“, sagt Norbert Thiele, Fraktionsvorsitzender der SPD in Kamp-Lintfort. Anwohnerinnen und Anwohner waren mit der Bitte um Antworten an die Partei herangetreten, berichtet Marwin Kuenen, SPD-Ratsherr. Aus diesem Grund lädt die SPD zu einer Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger aus Kamp-Lintfort ein. Mit auf dem Podium wird die Lineg vertreten sein, die unter anderem für die Regulierung von Grundwasser in bergbaubedingten Senkungsgebieten zuständig ist. „Wir bedanken uns für die Einladung und werden an diesem Abend sehr gerne über unsere Aufgaben und die Situation in Kamp-Lintfort berichten“, erklärt Lineg-Vorstand Volker Kraska.