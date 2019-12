Tradition in Kamp-Lintfort : Das vergessene Heiligenhäuschen von Wickrath

Nach Jahrzehnten wiederentdeckt: Heinz-Peter Ribbrock kennt das Heiligenhäuschen seit seiner Kindheit. Foto: Anja Katzke

Hans-Peter Ribbrock aus Hoerstgen hat das Häuschen auf einem Spaziergang wiederentdeckt und möchte es herrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Wie im Dornröschenschlaf liegt das Heiligenhäuschen von einer Eiche beschattet am Wegesrand. Sträucher überwuchern das verwitterte Gebäude an der Klotenstraße in Wickrath, decken es komplett zu. Selbst Hans-Peter Ribbrock wäre auf einen Spaziergang fast an dem kleinen gemauerten Gebäude mit Spitzdach vorbeigelaufen – wenn er sich nicht erinnert hätte, dass es dort doch irgendwo stehen müsste. „Ich habe es an einer ganz anderen Stelle verortet“, erzählt der Hoerstgener. Für ihn hat das Heiligenhäuschen in Wickrath eine ganz besondere Bedeutung.

Entdeckt hatte er es schon in den 1960er Jahren – als Junge auf seinen Streifzügen am alten Bahndamm entlang. „Damals war das Häuschen schon von weitem zu sehen. Es war weiß gestrichen, und es stand eine schöne Marienfigur drin“, erzählt Ribbrock. In seiner Kindheit sei er oft an diesen Ort gefahren, erzählt er. Damals sei er gerade mit seiner Familie aus Waltrop nach Hoerstgen gezogen. „Mein Vater hatte die Bäckerei von der Familie Anhamm gekauft.“ Das war 1957. „In Waltrop stand die erste Zeche, die stillgelegt wurde.“ Später übernahm Ribbrock die Bäckerei und führte sie weiter, bis er selbst in Ruhestand ging.