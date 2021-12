Wirtschaftsförderer Andreas Iland : Das Stadtmarketing steht im Fokus

Wirtschaftsförderer Andreas Iland freut sich über den Erfolg des ersten Weihnachtsmarktes im Zechenpark. Foto: Norbert Prümen

Interview Kamp-Lintfort Größte Herausforderung, sagt der Wirtschaftförderer, bleibt 2022 das Fehlen von Gewerbe- und Logistikflächen. Wo die Stadt Kamp-Lintfort im vergangenen Jahr besondere Akzente setzen konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Seit gut einem Jahr leitet Andreas Iland das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing bei der Stadt Kamp-Lintfort. Er folgte auf den langjährigen Wirtschaftsförderer Dieter Tenhaeff. Im Stadtmarketing gelang es Iland und seinen Mitarbeitern, wichtige Akzente zu setzen. Im Interview mit dem Grafschafter erläutert er die Herausforderungen, vor denen die Stadt im nächsten Jahr steht.

Am 1. Januar 2021 haben Sie die Leitung der Wirtschaftsförderung übernommen. Wie war Ihr erstes Jahr in der neuen Position und welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt?

Info Studium der Raumplanung Werdegang Andreas Iland absolvierte vor dem Studium der Raumplanung eine Bankausbildung. Er ist seit 14 Jahren bei der Stadt Kamp-Lintfort beschäftigt, zuletzt als stellvertretender Leiter der Wirtschaftsförderung.

Andreas Iland Für mich war es ein Jahr des Übergangs zwischen Landesgartenschau 2020 und der Wirtschaftsförderung. Das Themenspektrum in unserem Amt ist ja breit gefächert: Neben der Wirtschaftsförderung sind hier auch die Bereiche Stadtmarketing, Tourismus, Liegenschaften und die Pressestelle der Stadt angesiedelt. Ich habe im vergangenen Jahr vor allem einen Aspekt stärker betont, der zuletzt brachlag: das Stadtmarketing. Wir müssen uns hier breiter aufstellen und auch mit eigenen Aktionen auftreten. Leider hat uns die Corona-Pandemie im Sommer, als wir das erste Zechenparkfest parallel zur Extraschicht feiern wollten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit der Premiere des Weihnachtsmarkts auf dem Quartiersplatz ist der Stadt aber zusammen mit Mo-Event ein richtig schönes Event gelungen.

Und ein erfolgreiches. Die Besucher waren begeistert.

Iland Ja, es war ein Knaller – obwohl die Vorbereitungszeit extrem kurz war. Wir hatten gerade mal sechs/sieben Wochen Zeit für Planung und Umsetzung. Es ist ein tolles Format geworden, an dem wir festhalten wollen. 2021 war nur die Premiere. Dabei konnten wir uns aufgrund der Corona-Lage nicht sicher sein, ob wir beide Adventswochenenden tatsächlich würden öffnen können. Wir haben das mutig durchgezogen, das Konzept der Situation angepasst und die Zugangskontrollen verstärkt. Ich glaube, die Besucher haben solch eine Veranstaltung in dieser Zeit einfach mal gebraucht.

In welchem Bereich sind Sie außerdem aktiv geworden?

Iland Wir haben die Kampagne „Von Herzen Kamp-Lintfort“ der Werbegemeinschaft unterstützt. Es ist ein gutes Signal für den Einzelhandel in unserer Stadt. Und das Feedback auf die auf drei Jahre angelegte Aktion ist groß. Unsere Werbegemeinschaft hat so viele neue Mitglieder wie nie dazu gewonnen. Nicht nur die Einzelhändler, sondern auch Gewerbebetriebe und Privatleute identifizieren sich mit dem Slogan. Das ist toll und wichtig für das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt. Wir haben zusammen mit der Werbegemeinschaft den richtigen Weg eingeschlagen, indem wir bewusst nicht auf eine stärkere Online-Präsenz oder eine Einzelhandels-App gesetzt haben. Wir haben versucht, etwas von innen heraus zu bewegen.

Sie sagten, für Sie sei 2021 eine Zeit des Übergangs zwischen Laga und Wirtschaftsförderung gewesen. Die Landesgartenschau war doch im Oktober 2020 zu Ende?

Iland Das stimmt. Martin Notthoff als Geschäftsführer der Laga-GmbH und ich als Prokurist hatten aber bis zum Sommer dieses Jahres gut mit der Abwicklung der Landesgartenschau zu tun.

Wie wirkt sich die Gartenschau heute für Kamp-Lintfort aus? Stellen Sie als Wirtschaftsförderer ein größeres Ansiedlungsinteresse von Unternehmen fest?

Iland Viele Unternehmer in der Region blicken auf den Zechenpark und loben die Entwicklung des Bergbauareals. Es ist ja auch ein tolles Gelände, das in Zukunft aber als Wohnstandort dienen wird. Einen großen Part wird der Investor Mo.Studio entwickeln, und zwar vom Quartiersplatz bis zum Schirrhof. Die RAG Montan Immobilien, die das Areal vermarktet, verzeichnet aber ein deutliches Investoren-Interesse auch für die anderen Bereiche. Und auch wir, also die Stadt Kamp-Lintfort, ergreifen die Chance, den Schwung der Landesgartenschau mitzunehmen – zum Beispiel im Bereich Tourismus. Das spiegelt sich Corona-bedingt zwar noch nicht bei den Übernachtungszahlen wider. Wir haben aber eine Tourismus-Homepage mit unfassbar vielen Touren-Vorschlägen erstellt. Auch Gästeführungen sind nachgefragt. Da viele Helfer, die sich auf der Gartenschau als Gästeführer eingebracht haben, sich noch heute im Förderverein der Laga oder im Verein Niederrhein engagieren, verfügen wir über einen gut gefüllten Pool an Leuten, die bereit sind, Besuchern unsere Stadt zu zeigen. Für 2022 wollen wir alle Besucherzahlen sowie Führungen im Förderturm oder im Infozentrum Stadt und Bergbau für einen Überblick zusammenstellen.

Bei Ihrer Amtseinführung war das Fehlen von Gewerbe- und Logistikflächen in der Stadt eine große Herausforderung. Wie sieht die Lage heute aus?

Iland Es bleibt eine Herausforderung, weil wir nicht alleiniger Akteur sind, sondern viele an einen Tisch bringen müssen. Im Bereich der Regionalen Kooperationsstandorte hat der RVR zwar den finalen Beschluss zu den regionalen Teilstandorten wie Rossenray gefasst, aber die 200 Hektar, die auf unserem Stadtgebiet liegen, gehören unterschiedlichen Eigentümern und stehen bei weitem nicht in dieser Größe zur Verfügung. Hier müssen erst die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch sind alle Flächen aufgebraucht. Dort wird aktuell über ein Erweiterungspotential diskutiert. Und für das Gewerbegebiet Dieprahm haben wir eine klare Vorstellung, wie es sich zusammensetzen soll. Die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, müssen zum Ambiente passen, um den Charakter des Parks zu erhalten. Eine ähnliche Situation haben wir im Liegenschaftsbereich.

Inwiefern?

Iland Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist in Kamp-Lintfort ungebrochen hoch. So hoch, dass wir die Interessentenliste schließen mussten. Die Stadt wird als guter und familienfreundlicher Wohnstandort wahrgenommen. Es stehen im Moment aber keine größeren Flächen zur Verfügung. Und es wird noch eine Weile dauern, bis wir zum Beispiel im Niersenbruch so weit sind, dass wir in die Vermarktung gehen können. In der Pipeline ist dann nur noch das Baugebiet Kleine Heide, aber auch hier gibt es noch keinen konkreten Entwicklunsgzeitraum.

Was haben Sie sich für 2022 vorgenommen?

Iland Ich möchte die Bereiche Stadtmarketing und Tourismus weiter stärken. Wir müssen das Niveau und den Spirit der Veranstaltungen halten. Ich hoffe, dass ich 2022 auch mit den Unternehmern in unserer Stadt in größeren Runden zusammenkommen kann. Das war in diesem Jahr bis zum letzten Sommer wegen Corona stark eingeschränkt, so dass ich erst im zweiten Halbjahr Unternehmen besuchen konnte. Es macht mir Spaß, an verschiedenen Stellen zu wirken, zu netzwerken und die Menschen zusammen zu bringen. Mir gefällt dieser Querschnitt.

Welche Wünsche haben die Unternehmer in Kamp-Lintfort?