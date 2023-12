Rathaus-Sanierung in Kamp-Lintfort Wann das Rathaus wieder für Besucher geöffnet wird

Die Sanierung des Kamp-Lintforter Rathauses startet. Im Vorfeld der Baumaßnahme müssen sämtliche Büros im längeren Westflügel des Gebäudes leergezogen werden. Für die Unterbringung der mehr als 100 Arbeitsplätze hat die Stadt an der Südstraße Büroräume direkt neben dem Finanzamt angemietet. Während der Umzugsphase muss das Rathaus allerdings geschlossen werden. Die Schließung beginnt am Donnerstag, 7. Dezember, um 12 Uhr. Geplant ist es, am 18. Dezember das Rathaus für den Publikumsverkehr wieder zu öffnen. Während dieser Zeit ist das Bürgerbüro über einen Seiteneingang zu den üblichen Sprechzeiten weiterhin geöffnet.