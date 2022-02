Jubiläum in Kamp-Lintfort : Das Panoramabad Pappelsee feiert zehnten Geburtstag

Das Panoramabad wurde 14. April 2012 eröffnet. Das alte Bad war zuvor abgerissen und durch den Neubau ersetzt worden. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Zum Jubiläum findet ein Tag der offenen Tür statt. Das Panoramabad bietet besondere Schwimmtage an. Und zur Beachparty kommt Jürgen Drews.

Mit dem Lied „Ein Bett im Kornfeld“ hatte Jürgen Drews 1976 seinen großen Durchbruch. Seitdem ist der Schlagersänger durchgehend auf den Bühnen in Deutschland präsent. Am 6. August besucht er Kamp-Lintfort ebenso wie die Schlagersänger Mia Julia und Jörg Bausch, um, wenn es die Corona-Pandemie zulässt, bei der Beachparty im Rampenlicht zu stehen. Die Beachparty ist ein Programmpunkt zum zehnten Geburtstag des Panoramabades Pappelsee.

Der andere ist ein Tag der offenen Tür am 5. Juni. „Am 14. April 2012 wurde das neue Panoramabad mit einer Feier eröffnet“, sagt Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter und Betriebsleiter des Panoramabades. „Wir haben den Tag der offenen Tür nicht auf den Geburtstag gelegt, sondern etwas später auf den Pfingstsonntag. Dann ist er hoffentlich warm und vieles kann draußen stattfinden.“ Am 5. Juni präsentieren sich die Vereine, die das Schwimmbad nutzen, sowie das Panoramabad selbst. „Der Verein Taucher Kamp-Lintfort will zum Beispiel ein Schnuppertauchen anbieten, der Lintforter Schwimmclub ein Schwimmtraining oder die Behindertensportgemeinschaft ein Seniorenschwimmen“, sagt Badbetriebsleiter René Brieden.

„In den nächsten Tagen treffen wir uns mit den Vereinen, um die Angebote abzustimmen. Es könnte auch eine Tombola durch die Vereine geben“, erklärt er weiter. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei. Voraussichtlich beginnt er um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Am 2. Juli lädt das Panoramabad zu einem Kinderspieletag an, der voraussichtlich ab 12 Uhr startet. Beim Kinderspieletag ist der Veranstalter „H2O – Fun Events“ eingebunden, der zum Beispiel Hüpfburgen aufbaut und eine Schaumparty organisiert.

An zwei Tagen in den Sommerferien bietet das Panoramabad ein Sprungturmcoaching an. Für dieses Coaching hat es den Turmspringer Patrick Rodriguez Rubio gewonnen, der 2005 Teilnehmer der Schwimmweltmeisterschaft in Montreal war.

„Er wohnt in Voerde“, sagt René Brieden. Vielleicht komme eine langfristige Zusammenarbeit zustande. An allen vier Samstagen im September bietet das Panoramabad ein Musikschwimmen an, am 3. September mit Musik aus den 70er-Jahren sowie am 10. aus den 80er-, am 17. aus den 90er- und am 23. aus den Nullerjahren. „Die Besucher können auch in den entsprechenden Textilien kommen, müssen es aber nicht“, sagt René Brieden mit einem Augenzwinkern.

Am 22. und am 29.Oktober bietet das Panoramabad ein Candle-Light-Schwimmen. „Die Kerzen sind LED-Kerzen“, erläutert René Brieden. Möglicherweise sei an einem Abende ein textilfreies Schwimmen erlaubt. „Bei den vielen Angeboten ist für jeden etwas Interessantes dabei“, so der Badbetriebsleiter.

Das erste Schwimmbad befand sich in Kamp. Das Naturfreibad lag am Fuße des Kamper Berges, wo sich heute die Kreuzung von Mittelstraße und B 510 befindet. 1934 wurde das Naturfreibad Pappelsee eröffnet. Etwas östlich davon wurde in den 1960er Jahren ein Freibad gebaut, das 1974 um ein Hallenbad erweitert wurde. Diese wurden durch das Panoramabad ersetzt, das 14. April 2012 eröffnet wurde