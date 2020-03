Corona-Virus in Kamp-Lintfort : Das Leben läuft auf Sparflamme weiter

Die Coronakrise wird dramatischer. Seit Mittwoch sind die Einzelhändler angehalten, ihre Geschäfte geschlossen zu halten. Einige, die öffnen dürfen, wollen die Öffnungszeiten einschränken. Ein Rundgang durch die Fußgängerzone.

„Aber nach jedem Kundenkontakt waschen wir uns die Hände und desinfizieren sie.“ Bestimmte Arbeiten führen er und seine Mitarbeiter nicht mehr durch, zum Beispiel die Anpassung von Hörgeräten. „Da muss man nah am Kopf sein“, erläutert er. „Da ist die Ansteckungsgefahr sehr groß.“ Er denkt darüber nach, ab der nächsten Woche nur noch vormittags zu öffnen, falls dies möglich sein sollte, wenn kein allgemeines Öffnungsverbot oder keine allgemeine Ausgangssperre verhängt werden sollten. „Niemand weiß, wie es in den nächsten Wochen weitergeht“, blickt der Inhaber von „Brillen Kaiser“ nach vorn. „Niemand weiß, wie die Zukunft aussieht.“ Mehrere Geschäfte in der Innenstadt haben seit Montag nicht mehr geöffnet, vor allem die, die Bekleidung und Schuhe verkaufen, wie „C&A“, „Gerry Weber“ und „Deichmann“ in der verbreiterten Moerser Straße oder „My Shoes“ im „EK3“. Auch der Dekorationsanbieter „Depot“ oder der Elektrogeräteanbieter „Expert“ im „EK 3“ haben geschlossen. Die Supermärkte sind geöffnet, zum Beispiel Kaufland im „EK 3“ oder „Real“ im Real-Center am Prinzenplatz.

Dort herrscht das gleiche Leben wie an normalen Tagen, allerdings nicht auf den Plätzen davor. Sind die Stühle am Café „360 Grad“ vor dem Eingang zum „EK 3“ sonst bei sonnigen Tagen belegt, sind jetzt viele davon frei. Das gleiche gilt für das Café „Extrablatt“ und das Café „Prinz“, die an normalen Tagen Leben auf den Prinzenplatz bringen. In Kamp-Lintfort dürfen diese privaten Einrichtungen noch geöffnet haben anders als viele städtische, zum Beispiel die Mediathek mit „Bistro 26“ an der Freiherr-vom-Steinstraße, das Teencafé im „Alten Rathaus“ oder das Panoramabad Pappelsee. Trotzdem haben einige der privaten Cafés bereits geschlossen, etwa die Bäckerei Bolten an der Moerser Straße nahe dem Busbahnhof, zu der ein Café gehört. Dort dürfen die Kunden zwar noch Brot, Brötchen oder Kuchen kaufen, sich aber nicht mehr hinsetzen, weil das Café zugesperrt ist. Die Frequenz in den Geldinstituten ist gleich geblieben, zum Beispiel in der Sparkasse. Allerdings dürfen sich jetzt nur noch fünf Kunden in der großen Halle der Sparkasse an der Kamperdickstraße aufhalten. Sie haben sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie diese Halle betreten. Am Dienstagvormittag wurde das von Simone Pittgens kontrolliert. „Ich muss mich wundern, wie viele ältere Menschen unterwegs sind“, meinte die Mitarbeiterin der Sparkasse Duisburg. „Dabei gehören sie zu der Gruppe, die eigentlich gar nicht vor die Tür sollte, weil sie besonders gefährdet ist.“