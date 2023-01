Sport- und Bildungsangebote in Kamp-Lintfort Das Kursprogramm für 2023 startet

Fitnesskurse Fit und gesund ins neue Jahr können Interessierte mit dem Kurs ab Montag, 16. Januar um 18 Uhr starten. Am Mittwoch, 18. Januar, beginnen im Haus der Familie der Fat-Burner-Kurs um 17.45 Uhr, Herz-Kreislauf-Training und Muskelaufbau bietet der Kurs ab 18.45 Uhr, Step-Aerobic für Anfänger startet um 19.45 Uhr.



Nähkurse Noch Plätze frei sind in den Nähkursen, die das katholische Bildungsforum „Haus der Familie“ am Montag, 16. Januar, um 9 Uhr oder am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr im Josef-Jeurgens-Haus am Königsplatz 1 anbietet. Die Teilnehmenden haben mit ausgewählten Nähprojekten die Chance, verschiedene Nähtechniken zu lernen, zum Beispiel verschiedene Nähte, Reißverschluss einnähen, Saum, Schrägbandverarbeitung, Knopflöcher und vieles mehr. Mitzubringen sind: Eigene Nähmaschine inklusive Zubehör und Bedienungsanleitung, gewebter Stoff in zwei verschiedenen Farben oder Mustern je einem Meter und Nähzubehör. Für Teilnehmerinnen ohne Nähmaschine stehen Nähmaschinen bereit.



Beckenbodengymnastik Das Gesundheitszentrum am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort bietet den Kurs „Beckenbodengymnastik für Frauen“ an. Die zehnwöchigen Kurse beginnen am Mittwoch, 11. Januar, von 17.15 bis 18.15 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr. Harninkontinenz ist immer noch ein Tabuthema, über das nicht gern gesprochen wird. Das Problem des unwillkürlichen Harnabgangs beim Husten, Niesen, Heben oder sportlicher Aktivität kann aber in vielen Fällen durch ein gezieltes Übungsprogramm behandelt werden. Unter Anleitung einer speziell ausgebildeten Physiotherapeutin wird die Wahrnehmung des Beckenbodens gefördert. Becken-, Bauch- und Rückenmuskulatur werden in Kombination mit der richtigen Atemtechnik gezielt trainiert. Eine Haltungsschule liefert weitere wichtige Impulse. Der Kurs richtet sich an Frauen jeden Alters nach Operationen im Beckenbereich, nach Geburten, bei beginnender Gebärmutter- oder Blasensenkung oder zur Vorbeugung einer Beckenbodenschwäche. Die Teilnahme kostet 80 Euro, viele Krankenkassen fördern diesen Kurs im Rahmen der Prävention. Infos unter 02842 708132.