Theater, Musik und Kunst Was 2024 kulturell in Kamp-Lintfort los ist

Die aktuelle Theaterspielzeit läuft noch, da steht bereits das Programm für die nächste Saison fest. Das städtische Kulturbüro hat für 2024/2025 insgesamt sieben Theater- und Kabarettproduktionen nach Kamp-Lintfort eingeladen. Sie kommen in der Stadthalle an der Moerser Straße zur Aufführung. Überhaupt setzt die Stadt in der Kultursparte auf Kontinuität. Alle Kooperationen in den Bereichen Musik, Kunst und Theater werden auch in der neuen Saison fortgesetzt. Das geht aus dem städtischen Kulturprogramm hervor, das das Kulturbüro zur Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Mittwoch vorgelegt hat. Außerdem hat sich die Stadt erneut um die Teilnahme an der Extraschicht am 1. Juni 2024 beworben. Am 2. Juni soll dann ein Zechenparkfest stattfinden.