Neuer Verein in Kamp-Lintfort : Das Kulturcamp trifft sich zur ersten Mitgliederversammlung

KAMP-LINTFORT Die erste große Veranstaltung steht am Samstag an: das Kali-Jambo. Die Organisatoren des neu gegründeten Vereins hoffen auf 500 Zuschauer.

Am Samstag, 4. September, feiert das Kulturcamp Premiere. Der neu gegründete Verein lädt zum ersten Kali-Jambo ein. Ab 17 Uhr spielt am Schirrhof die „Andrea Canta Band“ aus Düsseldorf, die aus der Sängerin Andrea Canta und vier brasilianischen Musikern besteht. Nachdem sie südamerikanische Musik gespielt haben, steht die kleine Bühne am Schirrhof für andere Künstler oder Musiker offen, die sich bei dieser Jam-Session präsentieren können. Das Konzert am 4. September war ein großes Thema beim Kennenlern-Treffen, zu dem Kulturcamp am Freitagabend in den Veranstaltungsraum des Tierparks Kalisto eingeladen hatte. „500 Konzertbesucher wären schön“, sagte Vorsitzender Frank Reinert. Die Mitglieder konnten sich in Listen eintragen, welche organisatorischen Aufgaben sie ehrenamtlich beim Konzert übernehmen wollen, dessen Catering vom Lufre“ abgewickelt wird. „Der Eintritt ist frei“, sagte der stellvertretender Vorsitzende Rainer Henke. „Wir bitten um eine freiwillige Spende, um weitere Konzerte organisieren zu können.“