Corona-Virus in Kamp-Lintfort : Das Kloster Kamp zeigt Corona die Faust

Die viel beachtete Arbeit des Weseler Bildhauers Thomas Heweling hat auf dem Abteiberg einen vorerst festen Standort gefunden. Die Skulptur entstand unter dem Eindruck der Corona-Krise und dem Kontaktverbot.

Peter Hahnen, Leiter der Einrichtung auf dem Abteiberg, freut sich über die Entscheidung des 36-jährigen Bildhauers. „Die Faust hat mich sofort angesprochen, als ich in der Tageszeitung ein Foto sah: In diesen Tagen ächzt ein ganzes System unter der Pandemie, Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern kämpfen und Menschenleben. Auch das Zentrum Kloster Kamp kämpft ums Überleben. Und doch werden wir alle aktiv und lassen uns nicht unterkriegen“, betont Hahnen. Rund 90.000 Euro wird dem Zentrum am Ende des Jahres fehlen, weil seit März keine Kurse, Konzerte und Gästeführungen mehr angeboten wurden. Thomas Heweling war eigentlich mit einer ganz anderen Arbeit beschäftigt, als Kontaktverbote und Lockdown unsere bisherige „Normalität“ und unsere Gesellschaft veränderten. „Wir konnten unsere Familienangehörigen nicht mehr sehen und waren in Sorge, dass sich unsere Lieben mit dem Virus infizieren könnten. Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut.“ Der Künstler Heweling wollte eine eigene Antwort darauf finden – in 100 Stunden und in anderthalb Wochen war sie da, entstanden in einem künstlerisch-kreativen Prozess. „Etwas drängte mich dazu, eine Aussage zu treffen. Das ist die Aufgabe von Kunst.“ Die Stele ist von allen vier Seiten beschriftet: Nächstenliebe, Zusammenhalt, Stick together und F-you Corona.