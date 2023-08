Musik in Kamp-Lintfort Das Höfefestival spielt auf dem Nimmendorfshof

Der Nimmendorfshof in Kamp-Lintfort ist am 31. August Gastgeber für einen musikalischen Abend mit Hofatmosphäre. Für die Konzertserie des Vereins Kulturprojekte Niederrhein öffnen Teils jahrhundertealte Höfe ihre Tore für eine Musikreihe, die insbesondere Jazzfans begeistern dürfte. Kamp-Lintfort findet sich im diesjährigen Höfefestival mit gleich zwei Veranstaltungen wieder: Am Donnerstag, 31. August, ab 20 Uhr wird auf dem Nimmendohrshof (Nimmendohrstraße 53) das Vokalorchester NRW mit Unterstützung durch den Multiinstrumentalisten Johannes Bär die landwirtschaftliche Arbeitskulisse in eine spannende Musikwelt verwandeln. Das Vokalorchester NRW besteht aus einer Gruppe sehr unterschiedlicher Gesangsprofis, die mit eigenen Kompositionen und viel Improvisation ihre stimmliche Energie entfalten. Als zusätzlicher Termin wird am Dienstag, 5. September, ab 19.30 Uhr am Kamp-Lintforter Schirrhof ein Film-, Musik- und Debattierabend mit dem ostdeutschen Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer stattfinden, im Rahmen dessen der Dokumentarfilm „Von der Elbe an den Niederrhein“ gezeigt wird.