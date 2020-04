Neues Stadtquartier in Kamp-Lintfort : Das erste Grundstück im Rathausquartier ist verkauft

Kamp-Lintfort Das Bauprojekt des Bauunternehmens Tecklenburg besteht aus zwei Riegeln mit 36 Wohnungen zwischen 44 und 106 Quadratmeter.

Das erste Grundstück im Rathausquartier wurde nun an das Bauunternehmen Tecklenburg verkauft. Bürgermeister Christoph Landscheidt und Hermann Tecklenburg trafen sich, um den symbolischen Startschuss für das Projekt zu geben. Auf dem rund 1600 Quadratmeter großen Grund entsteht das Projekt „Karl & Leo“, dass sich passend zur Markgrafenstraße an die Vornamen ehemaliger Markgrafen anlehnt. „Das Konzept von Karl & Leo hat nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch den Gestaltungsbeirat, bestehend aus xperten der Architekturszene, überzeugt“, freut sich der Bürgermeister. „Das Besondere an Karl & Leo ist, dass die Gebäude im Mittelpunkt des neuen Rathausquartieres liegen. Das Grundstück befindet sich direkt neben dem schönen Park mit Brunnenanlage“, so Hermann Tecklenburg, geschäftsführender Gesellschafter der Tecklenburg GmbH. Das Bauprojekt besteht aus zwei Riegeln mit 36 Wohnungen zwischen 44 und 106 Quadratmeter. Der erste Riegel „Karl“ wird über vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoß verfügen, der zweite Riegel „Leo“ über drei Vollgeschosse. Das Bauunternehmen startet sofort mit der Vermarktung, die ersten Wohnungen sind bereits reserviert. „Die perfekte Nahversorgung, die Barrierefreiheit, die gehobene Ausstattung der Wohnungen und die Lage in einer aufstrebenden Stadt wie Kamp-Lintfort, machen die Immobilie attraktiv“, sagt Tecklenburg. Der erste Spatenstich soll im Sommer stattfinden, im 4. Quartal 2021 sollen die Umzugswagen der Neueigentümer vorfahren können. Kaufinteressenten können sich an die Firma Tecklenburg, Wolfram Klein unter Telefon 02834 91 36 17 wenden.