Umbau des St.-Bernhard-Hospitals : Ein Umbau-Jahrzehnt geht zu Ende

Kamp-Lintfort 27 Millionen Euro hat das St.-Bernhard-Hospital in den vergangenen zehn Jahren in seine Modernisierung investiert. Dazu gehörten der Bau eines Facharzt-Zentrums, eine Fassadensanierung und die Kernsanierung des Bettenhauses.

Mit der Sanierung der Station 1a im ersten Obergeschoss des St.-Bernhard-Hospitals ist ein auf mehr als zehn Jahre angelegtes Mammutprojekt am Krankenhaus zu einem guten Ende gekommen. „Alle Baumaßnahmen sind abgeschlossen“, freute sich Geschäftsführer Josef Lübbers am Donnerstag. Wie schon auf den anderen Etagen wurde die Station 1a komplett kernsaniert. Die Bauarbeiter verlegten neue Leitungen, Verkabelungen und die erforderliche Elektrotechnik. Alle Patientenzimmer verfügen jetzt über jeweils eine Toilette und eine Dusche. Die Renovierung erfolgte nach modernstem Standard. Im Herbst werden die Zimmer auf der 1a frei gegeben.

Planungen Die Franziskus Stiftung in Münster, zu der auch das Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Hospital gehört, und die Marienhaus Stiftung in Waldbreitbach haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit dem Ziel, das operative Geschäft beider Gruppen zusammenzuführen. So wollen beide Stiftungen ein führendes christliches Unternehmen im Gesundheitsmarkt schaffen.

Das St.-Bernhard-Hospital habe sich in dem Umbau-Jahrzehnt von einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung zu einem Haus mit einem hohen Spezialisierungsgrad entwickelt. „Wir sind unseren Mitarbeitern und den Patienten für ihre Geduld und ihr Verständnis dankbar“, betonte Lübbers. Denn die Sanierung wurde bei laufendem Betrieb durchgeführt. Das Krankenhaus investierte in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 27 Millionen Euro in den Umbau. Dieser umfasst mehr als nur die Sanierung des Bettenhauses. Das St.-Bernhard-Hospital, das 1967 erbaut wurde, war in die Jahre gekommen. „Deshalb haben wir uns 2011 auf den Weg gemacht“, erinnert sich Lübbers. Zwei weitere Aspekte wollte man neben der Bettenhaus-Sanierung erreichen: Es sollte ein Facharzt-Zentrum entstehen, um eine engere Vernetzung mit dem ambulanten Markt zu ermöglichen. Außerdem musste die Fassade an der Südseite auf 102 Metern Länge und 30 Metern Höhe saniert werden. „Sie war brüchig und sollte auch energetisch gedämmt werden“, berichtet der Geschäftsführer. Das Facharzt-Zentrum konnte knapp 18 Monate nach Baubeginn eröffnen. Im Erdgeschoss fand die Praxis von Achim Assenmacher und Christoph Mangelmann mit mehr als 30 Dialyse-Plätzen ihren neuen Raum.