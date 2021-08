Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : Coronakrise kann zur Bildungskrise werden

KAMP-LINTFORT Die Grünenpolitiker Kai Gehring und Hans-Peter Weiß besuchten den Hochschulstandort Kamp-Lintfort. Warum die Coronakrise zur Bildungskrise führen kann. Das erklärte Präsident Oliver Locker-Grütjen.

Die Hochschule Rhein-Waal steht vor dem Beginn des neuen Semesters, dem vierten in Coronazeiten. Die Herausforderungen am Campus in Kamp-Lintfort sind geblieben und „ungleich noch schwieriger“, wie Präsident Oliver Locker-Grütjen, im Beisein von Kai Gehring, MdB Bündnis 90/Die Grünen, und Hans-Peter Weiß, dem grünen Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Wesel I, erläuterte. Beide Politiker besuchten den Hochschulstandort der Region, um sich zu den Themen Forschung und Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung, Klima- und Naturschutz auszutauschen. Scharfe Kritik äußerte Locker-Grütjen in Richtung NRW-Politik. Kein Verständnis habe er für die „Öffnungsfantasien“ der aktuellen Corona-Schutzverordnung für Bildungsinstitute wie eine Hochschule, die an sich schon ein offenes Gebilde sei. „Wie können wir die 3-G-Regeln überprüfen?“, fragte Locker-Grütjen. Parallel gibt es zwar auf dem Campus ein Impfangebot. Ausländische Studierende aber seien beispielsweise mit dem russischen Impfstoff Sputnik geimpft worden, der in Europa nicht zugelassen ist. Ein deutsches Impfangebot könne da nicht gemacht werden. „Wir können nicht zu 100 Prozent die Hochschulen öffnen. Das ist eine Schieflage in der Pandemie, gerade jetzt zum Herbst, wo die Zahlen erneut steigen“, so Locker-Grütjen. So könne es keine Vorlesungen mit 500 bis 700 Studierenden geben. Noch schwieriger gestalteten sich Praxisveranstaltungen, unter anderem im FabLab. „Die Politik hat uns leider am Rande vergessen. Die Coronakrise kann zur Bildungskrise werden“, so der Präsident. Mit dem neuen Semester werde die Hochschule sich auf die Erst- und Drittsemester konzentrieren, um ihnen eine Verortung mit ihrem Studienort zu ermöglichen. Die Hälfte der Räume sei nach Vorgaben für ihre Präsenzveranstaltungen belegt. Hinzu komme das online-Angebot an die anderen Semester am häuslichen Schreibtisch, hieß es in der Runde. Das Gesamtkonzept sei derzeit in Arbeit.