Abo-Reihe in der Stadthalle : Corona wirft Theater-Planung durcheinander

Abo-Reihe in der Stadthalle

Der Kabarettist Urban Priol kommt im Oktober in die Stadthalle. Foto: nein/Axel Hess

Kamp-Lintfort Die Stadt wollte vier von sieben Aufführungen absagen. Jetzt kann das Programm vielleicht doch wie geplant stattfinden.

Die aktuellen Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften bringen die Planung der Stadt Kamp-Lintfort für die kommende Theatersaison durcheinander. Rund 600 Abonnenten gibt es für das städtische Kulturprogramm in der Stadthalle. Nach den bisherigen Regelungen war es nicht unmöglich, so vielen Menschen in die 721 Sitzplätze bietende Halle Einlass zu gewähren. Die Stadt sah sich deshalb gezwungen, auf das Abonnement zu verzichten. Gleichzeitig sollten aus finanziellen Gründen vier von sieben zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 geplanten Aufführungen ausfallen. „Theater ist immer ein Zuschussgeschäft“, erläuterte Kulturdezernent Christoph Müllmann. „Aber durch das Abo können wir einen Teil der Kosten refinanzieren.“ Entfällt das Abo, entfallen auch die Einnahmen. Für die drei weiterhin vorgesehenen Aufführungen sollte es Karten ausschließlich im freien Verkauf geben. Abonnenten sollte allerdings einen Vorrang beim Erwerb von Karten erhalten.