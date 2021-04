Corona in Kamp-Lintfort : Corona-Testzentrum im Real-Center

Kamp-Linitfort Es ist einer der Bausteine, mit dem der Kreis Modellregion für eine kontrollierte Öffnung werden will.

Zurzeit eröffnen im Kreis Wesel in mehreren Kommunen Corona-Testzentren, in denen sich Personen kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen können. Am Gründonnerstag starteten zum Beispiel Testzentren in Hamminkeln und Voerde, am Karsamstag in Kamp-Lintfort. Weitere Testzentren der Minessa Medical gehen in Wesel, Schermbeck, Dinslaken sowie in Moers an den Start. „In Moers befinden wir uns in den finalen Gesprächen“, sagte Lucas Schoch, der wie Noah Schäftlmeier Geschäftsführer der Minessa Medical ist.