Weihnachtsliedersingen in der evangelischen Christuskirche : Christuskirche lädt zu X-mas in Concert

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …“ Wie in jedem Jahr hatte die evangelische Kirchengemeinde Kamp-Lintfort auch diesmal wieder am Samstag vor dem dritten Advent zu einem besinnlichen Weihnachtsliedersingen eingeladen.

Gemeinsam mit dem Kirchenchor, dem Flötenkreis und den „Musicalkids“ der Gemeinde sowie den beiden jungen Musikern Charlotte Kupisch am Klavier und Marlin Endlein an der Altblockflöte hatte sie dafür ein kleines, abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt und mit zahlreichen bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen ergänzt. Den Auftakt machte in diesem Fall der aus sieben Kindern im Alter von neun bis 15 Jahren bestehende Kinderchor „Musicalkids“ mit den beiden Liedern „Ich mag die Zeit, wenn es draußen früher dunkelt“, und „Ein Kind wird geboren“. Dem folgten das erste gemeinsam gesungene Adventslied „Macht hoch die Tür“, zwei anschließende Instrumentalstücke des Flötenkreises und ein Beitrag der jungen Charlotte Kupisch am Klavier. „Oh wie schön!“, meinte dazu eine weibliche Stimme aus einer der vorderen Bankreihen, bevor der Kirchenchor die nächsten drei Lieder präsentierte, und anschließend der 15-jährige Marlin Endlein mit seiner Altflöte eine kleine Mozart-Serenade vortrug. In diesem kurzweiligen Wechsel aus verschiedenen musikalischen Darbietungen und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern setzte sich die stimmungsvolle Veranstaltung weiter fort, um schließlich für alle mit dem bekannten, auf zwei Chorsätzen von Georg Friedrich Händel basierenden Kirchenlied „Tochter Zion, freue dich!“ zu enden. „Das war wirklich eine schöne Veranstaltung“, fand nicht nur Pfarrer Michael Hammes zum Abschied: „Danke an alle Mitwirkenden, besonders an euch, liebe Besucher, dass ihr so zahlreich gekommen seid und zu dieser schönen Adventsstimmung mit beigetragen habt.“