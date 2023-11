Neuwahl des Präsidiums Christoph Landscheidt ist neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW

„Die aktuellen Herausforderungen sind gewaltig, die Ballung der Krisen fordert die Städte und Gemeinden aufs Äußerste", so Landscheidt. „Ich will mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, den Interessen der Kommunen bei Bund und Land Geltung zu verschaffen." Leitmotiv stellt für Landscheidt die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung dar.