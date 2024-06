Inthronisierung auf der Kamper Kirmes Christian und Marina Hanke sind das neue Königspaar in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort hat seit dem vergangenen Samstag, 1. Juni, je ein neues Kaiser- und Königspaar. Am späten Nachmittag wurden Peter und Kathy Stapper sowie Christian und Marina Hanke inthronisiert. Stapper wurde der Kaiserorden vom Ersten Brudermeister Heinz-Gerd Bachus überreicht, Christian Hanke das Königssilber umgehängt. Danach zogen die Mitglieder der St. Josef Schützenbruderschaft in die Abteikirche ein. Dort wurde zur Kamper Kirmes die Krönungsmesse gefeiert, die von Pfarrer Joachim Brune gehalten wurde. Danach wurde im Festzelt eine Schützenparty gefeiert, bei der auch der Erlös des Adventsmarktes an fünf Vereine verteilt wurde.