FDP-Ortsparteitag in Kamp-Lintfort : Christian Lindner besucht das Sommerfest der Liberalen

KAMP-LINTFORT Auf ihrem Ortsparteitag stimmten sich die FDP-Mitglieder am Montag auf die Bundestagswahl im September ein. Vorsitzender Stephan Heuser lobte den kollegialen Umgang. Trotz der Corona bedingten Beschränkungen sei die FDP in Kamp-Lintfort „recht gut aufgestellt“.

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner wird auf dem Sommerfest der Liberalen am 21. August auf dem Hof der Saalhoffer Geiling Brauerei in Kamp-Lintfort erwartet. Das teilte FDP-Kreisvorsitzender Bernd Reuther am Montag auf dem Ortsparteitag des Kamp-Lintforter Stadtverbandes im Restaurant „Altes Kasino“ mit. Gut anderthalb Jahre ist es her, dass sich die Mitglieder das letzte Mal persönlich hatten versammeln können. Vorsitzender Stephan Heuser stimmt sie auf die bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September ein. Doch zunächst ließ er erst einmal die parteipolitischen Ereignisse der vergangenen Monate Revue passieren.