Gesundheit in Kamp-Lintfort : Chefärzte erläutern die Bedeutung der Leber im Körper

Kamp-Lintfort Theodor Heuer, Klinik für Gastroenterologie, Hämatoonkologie und Palliativmedizin sowie Gernot M. Kaiser, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, geben am 2. März einen Überblick über Lebererkrankungen und die Möglichkeiten einer Therapie.

Theodor Heuer, Klinik für Gastroenterologie, Hämatoonkologie und Palliativmedizin sowie Gernot M. Kaiser, Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, geben einen Überblick über Lebererkrankungen und die Möglichkeiten einer Therapie. Der Info-Abend findet am 2. März um 17 Uhr statt und richtet sich an alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung wegen der Teilnehmerbegrenzung erforderlich.

„Jeder Mensch hat – und braucht – eine Leber, da sie ein Organ mit unglaublich komplexen Aufgaben ist. Wobei, strenggenommen die Leber eine Drüse, kein Organ ist“, erläutert Theodor Heuer. Die Leber sorgt durch die Bildung von Gallensäften für die Aufnahme von Nährstoffen, speichert sie und gibt sie bei Bedarf wieder ab. „Außerdem hat sie Einfluss auf den Hormonhaushalt und reguliert somit die Funktion anderer Organe“, ergänzt Gernot Kaiser. So vielfältig die Funktionen der Leber sind, so breit gefächert sind auch die Möglichkeiten ihrer Erkrankung. Hepatitiden, also die verschiedenen Formen von Hepatitis, wie Entzündungen der Leber genannt werden, kommen und gehen, einige bedürfen ärztlicher Hilfe. „Andere Schädigungen, wie beispielsweise solche, die durch starken Alkoholkonsum hervorgerufen werden, machen sich erst sehr spät bemerkbar, so dass sie teilweise nicht mehr umkehrbar sind“, informiert Theodor Heuer. Auch können bösartige Erkrankungen die Leber befallen. „Die verschiedenen Erkrankungen erfordern unterschiedliche Therapien. Die Leber hat hohe Regenerationsmöglichkeiten, darum stehen neben Medikamenten auch operative Verfahren zur Verfügung. Eine letzte Option ist eine Leber-Transplantation“, berichtet Gernot Kaiser.