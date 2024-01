Die gute Tat in Kamp-Lintfort Charity-Aktion der Bäckerei Büsch kommt 15 Projekten in NRW zugute

3000 Euro fließen an das Projekt „Lebenswert“ in Duisburg. Mit Rat und Tat unterstützt Pater Tobias, Gründer des Projekts und Seelsorger, mit seinen zwei Sozialberaterinnen gemeinsam schnell und unkompliziert Menschen in allen Lebenslagen – unabhängig von Religion, Nationalität, sozialer Stellung und Alter in Duisburg. Von dem Spendengeld sollen Sportrollstühle angeschafft werden. Nach Hilden an das Projekt „Mutwald“ gehen 2000 Euro. Bei der Initiative der Hermann-van-Veen-Stiftung pflanzen von Krebs genesene Kinder einen Mutbaum.