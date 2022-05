Landtagswahlkampf in Kamp-Lintfort : CDU-Landtagskandidat besucht die Wählergemeinschaft Libra

Sascha van Beeck aus Alpen tauschte sich mit den Mitgliedern der Wählergemeinschaft aus. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Beim Besuch im neuen Libra-Büro am Prinzenplatz legte Sascha van Beek einen Schwerpunkt auf Familie, Bildung sowie Soziales. Libra war bei der Kommunalwahl im September 2020 mit 4,64 Prozent und zwei Mandaten direkt in den Stadtrat eingezogen.

Die CDU-Fraktion und die Wählergemeinschaft Libra kennen sich gut. So brachten sie gemeinsam das Vorhaben voran, die Toilettensituation an der Ebertschule zu verbessern, unterstützt auch von den Grünen, den Liberalen und den Linken. Bei dem Vorhaben, Straßennamen im Gestfeld zu ändern, gingen die beiden Fraktion dagegen getrennte Wege.

Libra beantragte im Stadtrat, unter anderem den Agnes-Miegel-Weg und den Ina-Seidel-Weg umzubenennen, deren Namensgeberinnen sich für den Nationalsozialismus ausgesprochen hatten. Die CDU-Fraktion setzte sich dafür ein, Zusatzschildern unter den jeweiligen Straßenschildern anzubringen, um auf die NS-Vergangenheit hinzuweisen. Im März entstand die Idee, CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek könne die Wählervereinigung besuchen. So kam der 38 Jahre Alpener, der im St.-Bernhard Hospital arbeitet, am Donnerstagsabend ins Büro, das sich seit Anfang Mai in einem ehemaligen Friseursalon am Prinzenplatz befindet.

„Bei der Kommunalwahl im September 2020 ist Libra mit 4,64 Prozent und zwei Mandaten direkt in den Stadtrat eingezogen“, wusste der Besucher, nachdem er von Hüseyin Semiz, dem Vorsitzenden der Libra-Wählervereinigung, und Oguzhan Ucar, dem Vorsitzenden der Libra-Fraktion begrüßt worden war. „Aus dem Stand ist das eine beachtliche Leistung“, befand er. Der Landtagskandidat hörte zu, beantwortete Fragen und legte in einer kurzen Einführungsrede seinen Schwerpunkt auf die Erfolge der Landesregierung. Er sprach die Innere Sicherheit an, die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Einstellung von Polizisten, den Ausbau der U3-Betreuung, die Rückkehr zu einem G9-Abitur, die Einstellung von zusätzlichen Lehrern, den geförderten Wohnungsbau und die Verbesserung der Mobilität.

Er definierte die CDU als Partei des Miteinanders und der harten Arbeit, des Erfindergeists und des großen Wandels hin zu einer klimaneutralen Industrie. Er forderte, an Menschen mit niedrigen Einkommen zu denken, die besonders unter den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen leiden würde. Mit diesen Themen zu Familie, Bildung und Sozialem traf er den Geschmack der 20 Zuhörer. Er beantwortete Fragen zu Spielhallen und Wettbüros, von denen viele an der oberen Moerser Straße liegen, zur Auskiesung oder zum Freizeitangebot für Jugendliche.

„Sascha van Beek brennt für seinen Wahlkreis“, freute sich Hüseyin Semiz über den Austausch. „Das passt zu uns.“ Auch Oguzhan Ucar zeigte sich mit dem Treffen zufrieden: „Wir fokussieren uns auf die Kommunalpolitik in Kamp-Lintfort. Für einige Projekte brauchen wir aber die Unterstützung des Landes NRW. Die Chance, demnächst einen direkten Draht in die Landespolitik zu haben, ist sehr interessant.“