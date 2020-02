Politik in Kamp-Lintfort : CDU kritisiert SPD-Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt

Der Ausschuss für Straßen, Abfall und Kanal thematisiert den SPD-Antrag für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum in der Sitzung am Donnerstag. Die CDU zeigt sich skeptisch.

(aka) Die SPD-Kampagne für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum stößt bei der CDU auf Skepsis: „Gut gedacht, schlecht gemacht“, so kommentiert CDU-Fraktionsvorsitzender Simon Lisken das Anliegen der SPD, zwei zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, die gemeldete Verunreinigungen im Stadtgebiet beseitigen sollen. Die Personalkosten will die SPD zudem auf die Müllgebühren umlegen.

„Seit Jahren wird vor allem auch im Rat der Stadt immer wieder über die Verunreinigung an zahlreichen Stellen in unserer Stadt diskutiert. Getan hat sich bisher jedoch wenig, wie auch die SPD nunmehr feststellt“, sagt Ralf Bonse, Sprecher des Ausschusses für Abfall, Straßen und Kanal. „Aus diesem Grund muss die Stadt die Kontrollen und die Verfolgung solcher Delikte nun endlich verstärkt verfolgen und konsequent umsetzen.“ Zwei neue Mitarbeiter auf Kosten aller Bürger einzustellen, die den Müll anderer Leute entsorgen, könne weder die Lösung sein, noch eine Besserung des Empfindens und des Verhaltens derjenigen nach sich ziehen, die den Müll einfach achtlos wegwerfen. Im Gegenteil, sie fühlten sich in der illegalen Müllbeseitigung bestärkt, da der Müll ja sowieso beseitigt werde, meinen die CDU-Politiker. Aus diesem Grund beantragt die CDU-Fraktion, den Bußgeld und Verwarnungskatalog der Stadt anzupassen, mit empfindlicheren Strafen für Abschreckung zu sorgen und so einen erzieherischen Effekt zu erzielen. Darüber hinaus gelte es, die bisherige Beseitigung im Sinne eines gepflegten Stadtbildes zu beschleunigen.