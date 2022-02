Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : Burghofbühne beschert Jugendlichen Theatererlebnisse

Kamp-Lintfort Das Burghoftheater Dinslaken gastierte mit dem Jugendstück „Das Gesetz der Schwerkraft“ in der Stadthalle. Autor Oliver Sylvestre hat das Stück über zwei junge Außenseiter geschrieben.

Erneut ist die Burghofbühne mit zwei Vorstellung in der Stadthalle. Seit Jahren setzt die Stadt auf kulturelle Bildung für Jugendliche, „weil das Spiel auf der Bühne viel unmittelbarer ist, als Medien und Streamingdienste sein können“, so Christoph Müllmann, Jugend- und Kulturdezernent. In dem Zweipersonenstück dreht sich alles um das Konzept der gängigen Geschlechterrollen, den Erwartungen einer Gesellschaft an junge Menschen und ihre Träume. Dom, der als Mädchen geboren wurde, liebt das burschikose, jungenhafte Auftreten. Fred hingegen zeigt homosexuelle Tendenzen. Zwischen den Teenagern entsteht eine Freundschaft, die mehr ist, als nur der Wunsch, ihrem kleinbürgerlichen Milieu zu entfliehen. Sie erfahren, wo Toleranzgrenzen bei der Suche nach sich selbst liegen und wie weh Diskriminierung, Ausgrenzung und falsche Freunde tun. Begriffe wie Transgender, Diversität und Homosexualität werden im Stück nicht genannt, sind aber allgegenwärtig. „Das Stück läuft gerade sehr erfolgreich und schafft es, mit seiner thematischen Komplexität, Jugendliche in den Bann zu ziehen“, sagt Intendant Mirko Schombert. Gleichzeitig bringt das Bühnenerlebnis die Jugendlichen näher ans Theater. „Gerade für weiterführende Schulen gibt es wenige Angebote“, so Schombert. Weiteres pädagogisches Ziel sei das Nachgespräch in der Klasse mit Hilfe von Materialmappen. Seit 2016 unterstützen die Stadtwerke das Angebot. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Kulturveranstaltungen auch in unserem 25. Jubiläumsjahr zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Andreas Kaudelka.