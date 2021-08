Auf dem Wochenmarkt : Bunte Sträuße erfreuen die Kunden

Viola Huxhagens Markttage beginnen um 7.15 Uhr. Davor hat sie aber schon die kleinen Sträuße gebunden, die sie neben den losen Schnittblumen an ihrem Stand verkauft. Foto: Norbert Prümen

Serie Kamp-lintfort Dienstags, mittwochs und samstags versorgt der Blumenhandel Huxhagen die Kamp-Lintforter auf den Wochenmärkten mit frischen Schnittblumen und hübschen Topfblumen. Viola Huxhagen ist seit zehn Jahren dabei.

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Sonnenblumen, Dahlien, Gerbera, Gladiolen und natürlich Rosen in allen Farben und Variationen, an Viola Huxhagens Blumenstand auf dem Wochenmarkt am Prinzenplatz gibt es je nach Jahreszeit bis zu 20 verschiedene Schnittblumen und diverse, blühende Topfblumen zu kaufen. Viola Huxhagen ist die Tochter des Blumenhändlers Rolf Huxhagen, der neben zwei Marktständen, mit denen die beiden jede Woche in Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg vertreten sind, auch noch einen Blumenladen in Wesel, in der Nähe der dortigen Niederrhein-Halle besitzt. Ich arbeite sehr gerne auf dem Markt“, erklärt die 28-jährige gelernte Floristin und vermutet: „Wahrscheinlich ist das ein Erbe meiner Großmutter Brunhilde. Die war damals auch schon im Marktgeschäft.“

Sie selbst tritt seit inzwischen fast zehn Jahren in Oma Brunhildes Fußstapfen und erinnert sich noch gut an ihren ersten Marktstand in Kamp-Lintfort: „Ich war damals gerade mal 19 Jahre alt und wusste noch gar nicht viel über die Arbeit dort. Das haben die anderen Marktbetreiber natürlich bemerkt und mich daraufhin sehr nett unterstützt.“ Dabei zeigte sie auf den ihr gegenüberliegenden Obst- und Gemüsestand: „Die Frau da drüben hat mich damals besonders unter ihre Fittiche genommen und ist seitdem so etwas wie meine ‚Marktmutti‘.“ Heute baut sie ihren Stand in knapp 30 Minuten alleine auf und wieder ab und bedient ihre Kunden dazwischen mit freundlicher und sachkundiger Routine. „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Die angesprochene Kundin weist auf einen auf dem Stand stehenden Wassereimer mit schönen, großen Sonnenblumen zu einem Euro das Stück.

Info Mit zwei Marktständen in der Region unterwegs Inhaber Der Weseler Blumenhändler Rolf Huxhagen (vormals Blumenhandel Neu) ist mit insgesamt zwei Marktständen dienstags, mittwochs und samstags in Kamp-Lintfort, freitags in Rheinberg, sowie dienstags und freitags in Moers und samstags auf dem Neukirchen-Vluyner Wochenmarkt vertreten.

„Davon drei.“ „Hübsch einpacken?“ „Ja bitte, wenn es geht, jede einzeln. Sie sind für drei Personen.“ Das geht natürlich, und dazu gibt es noch ein paar Tipps, wie man die drei Blumen länger frisch halten kann. Wenig später nimmt ein anderer Kunde die angebotenen Topfblumen in Augenschein. „Sind Sie die Tochter von Rolf Huxhagen?“, versucht er sie währenddessen in ein Gespräch zu verstricken. „Ja, das bin ich“, antwortete sie freundlich. „Dann bestellen Sie ihm mal schöne Grüße. Er ist mit meiner Tochter zusammen zur Schule gegangen.“

„Ach wie nett. Ja, das mache ich gerne.“ Viola Huxhagens Markttage beginnen um 7.15 Uhr. Davor hat sie aber schon die kleinen, besonders beliebten Sträuße gebunden, die sie neben den losen Schnittblumen am selben Tag ganz frisch für nur fünf Euro an ihrem Stand verkauft.