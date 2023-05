Klimaschutz in Kamp-Lintfort Büsch-Mitarbeiter testen E-Autos

Bis Ende März konnten sich die Mitarbeiter anmelden, um an der Aktion teilzunehmen. „Das Interesse war so groß, dass die Fahrzeuge schon nach wenigen Wochen komplett vergeben waren – und das für die vollen zwei Monate“, freut sich Norbert Büsch über die rege Beteiligung. Um das E-Auto für drei Tage zu fahren, waren nur wenige Voraussetzungen erforderlich: Der Fahrer muss mindestens 18 Jahre alt sein und über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. Und bei der Rückgabe muss der BMW iX3 wieder vollständig aufgeladen sein. Damit der Nächste dann gleich durchstarten kann. Bei der ersten Fahrzeugübergabe im feierlichen Rahmen nahmen auch Bürgermeister Christoph Landscheidt und Boris Barac, Geschäftsführer der Autovermietung, teil. „E-Autos im Alltagstest statt kurzer Probefahrt, so nennen wir die Aktion, die wir bereits im letzten Jahr erfolgreich mit der Stadt Kamp-Lintfort umsetzen durften. Interessierte Firmen können sich herzlich gerne an uns wenden. Das ist unser Beitrag für nachhaltige Mobilitätskonzepte für die Region“, erklärt Boris Barac. Von Jahr zu Jahr verbessere sich der CO 2 -Abdruck von Elektroautos. Auf ihre Gesamtnutzungsdauer gesehen falle ihre CO 2 -Bilanz deutlich besser aus als von Verbrennern. „Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern mit dieser Aktion umweltfreundliches Fahren näherbringen zu können. Und vielleicht wecken wir so das Interesse, auf einen Stromer umzusteigen“, so Norbert Büsch.