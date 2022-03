Urban Gardening in Kamp-Lintfort : Büsch legt einen Getreide-Lehrpfad an

Kamp-Lintfort Die Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei vermittelt auf einer Wiese im Zechenpark Wissenswertes über sieben verschiedene Getreidesorten. Norbert Büsch kooperiert mit dem SCI Moers, der dort zum Urban Gardening einlädt.

Das Projekt richtet sich an Langzeitarbeitslose und bietet ihnen im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit einen Zuverdienst – vor allem aber die Chance, sich beruflich zu festigen. „Das Engagement der Männer ist groß. Sie kommen sehr gerne hierher, um sich um den Garten zu kümmern – sogar am freien Samstag“, berichtet Alwan Omal, Leiter der Arbeitsgelegenheit. Beim Urban Gardening und auf dem Getreide-Lehrpfad können Kinder spielerisch Obst, Gemüse und nun auch die verschiedenen Getreidesorten kennenlernen. Informationstafeln an den Boxen geben Auskunft über die jeweilige Getreidesorte und ihre Besonderheiten und bringen die Unterschiede näher. Man erfährt etwas zur Geschichte des Getreides, über seinen Geschmack und Wissenswertes über die Ernährung. „Und es gibt einen Hinweis darauf, in welchen Produkten das jeweilige Getreide verbacken ist“, sagt Büsch, der in diesem Jahr das 35-jährige Bestehen seiner Handwerksbäckerei feiert. Weizen sei die gängigste Getreidesorte, die in den Backstuben als Mehl verarbeitet werde. Der Lehrpfad informiert aber auch über unbekanntere Sorten – das Urgetreide Emmer zum Beispiel, das die Bäckerei Büsch wieder „salonfahig“ gemacht hat. „Die Sorte ist in Vergessenheit geraten, weil ihre Erträge zu gering waren“, berichtet Büsch. Emmer ist eine vor bereits zehntausend Jahren im Nahen Osten kultivierte Urgetreide-Art. Auf die Initiative des Geschäftsführers der Handwerksbäckerei Büsch taten sich 2016 vier niederrheinische Landwirte, ein Müller und er selber unter dem Namen „Urgetreide-Sextett“ zusammen, um der alten Getreidesorte zu neuem Ansehen zu verhelfen. Emmer, erzählt Norbert Büsch, sei ein extrem anspruchsvolles Getreide. Gerne möchte er den Spaziergängern im Zechenpark vermitteln, wie wertvoll Getreide als Lebensmitteln und zugleich wie witterungsabhängig es ist. Er kann sich zudem vorstellen, Führungen auf dem Lehrpfad anzubieten samt Verkostung des aus der jeweiligen Getreidesorte entstandenen Produktes.