Spendenaktion in Kamp-Lintfort : Spendenbrote für den guten Zweck

Spendenbrot Büsch Foto: Agentur Berns

Kamp-Lintfort Die Bäckerei Büsch wird das Spendengeld auf neun verschiedene Empfänger verteilen, die benachteiligte Kinder unterstützen. Geschäftsführer Norbert Büsch freut sich über den Erfolg seiner Aktion.

Insgesamt 19.435 Euro hat die Spendenaktion der Bäckerei Büsch für sozial benachteiligte Kinder erbracht. Im Mittelpunkt der Aktion stand ein großes Herz aus Mehl – das verzierte das Spendenbrot der Handwerksbäckerei Büsch des vergangenen Jahres. 50 Cent pro verkauftem Spendenbrot liefen als Spende auf – angeboten wurde es vom 2. November bis zum 23. Dezember 2020. Geschäftsführer und Bäckermeister Norbert Büsch stolz freut sich über den Erfolg. Eine Besonderheit der Aktion rund um das Spendenbrot der Handwerksbäckerei ist, dass im Vorfeld nicht feststand, wem die Spende zugutekommt.

„Alle Kunden waren aufgerufen, uns Vorschläge einzureichen“, erklärt Büsch. „Es gibt unzählige Organisationen, die sich für notleidende Kinder einsetzen. Da setzen wir auf die Ideen und Erfahrungen unserer Kunden.“ Bis zum 23. Dezember konnten die Vorschläge bei der Bäckerei, die ihren Stammsitz in Kamp-Lintfort hat, eingereicht werden. Und Ideen gingen reichlich ein. „Die Resonanz war großartig“, freut sich der Bäckermeister. Nicht nur, dass das Spendenbrot so gefragt war, die Ideen für Spenden-Empfänger erreichten die Verantwortlichen auf verschiedensten Wegen. Die Spendenaktion ist bei der Bäckerei Büsch schon zur Tradition geworden. Bereits in der Vergangenheit wurden die Spendengelder dabei auf verschiedene Empfänger aufgeteilt, bisher waren es jeweils drei. „Wir hatten geplant, drei Organisationen zu berücksichtigen. Durch die Höhe der Summe und die vielen Vorschläge für wirklich engagierte Organisationen haben wir uns in diesem Jahr aber entschieden, das Spendengeld auf neun Empfänger aufzuteilen“, erläutert Norbert Büsch.

Die Höhe der Spendensumme ist unterschiedlich, ebenso der Verwendungszweck der Organisationen. „Das geht vom einer Unterstützung für das Dortmunder Schulranzenprojekt der Stiftung Kinderglück über zwei Aktionen der Herman van Veen-Stiftung in Sonsbeck für den Bau eines Kletterturms und in Willich für einen Ausflug in den Safaripark Unterstützung. Außerdem erhalten krebskranke Kinder über Menschenskind im Raum Aachen eine Spende, und bei Omega Bocholt wird die Unterstützung für einen ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-Dienst eingesetzt.