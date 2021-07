Wirtschaft in Kamp-Lintfort : Büsch-Azubi ist innungsbeste Bäckereifachverkäuferin

Kamp-Lintfort Die in Kamp-Lintfort ansässige Bäckerei meldet einen schönen Ausbildungserfolg. Fachverkäuferin Ronja Weidner war die Erfolgreichste ihres Jahrgangs bei der Prüfung durch die Bäcker-Innung Düren-Euskirchen.

„Diese Entscheidung habe ich nicht bereut“, so die 20-Jährige. Dass sie nun die Beste ihres Jahrgangs geworfen ist, freut sie und ist ihr Ansporn zugleich. Denn nun möchte sie ihren Ausbildungsschein machen, „um meinen Azubis auch schulisch weiterhelfen zu können“, erzählt sie. Im August schon steht für sie die praktische und theoretische Prüfung dafür an. Als Lohn für ihren ausgezeichneten Abschuss beförderte die Handwerksbäckerei Büsch Ronja Weidner zur stellvertretenden Filialleitung im Fachgeschäft in Düren-Birkesdorf. Hier ist sie seit November im Einsatz. „Ich möchte aber noch viel mehr erreichen – und bei Büsch kann ich das, weil sie engagierte Mitarbeiter fördern. Das finde ich super“, so Ronja Weidner. Über Tausend junge Menschen wurden bei der Handwerksbäckerei Büsch, die ihren Stammsitz in Kamp-Lintfort hat, während der letzten 30 Jahre in den unterschiedlichsten Berufen ausgebildet. Viele sind heute als Filialleiter, Meister oder in anderen leitenden Positionen tätig. „Uns ist es wichtig, jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung zu bieten. Das können wir in sieben Berufen. Danach fördern wir sie gern weiter und freuen uns, wenn sie die Karriereleiter erklimmen“, macht Geschäftsführer Norbert Büsch die hauseigene Ausbildungsmaxime deutlich. „Wir bilden natürlich für uns selbst aus – aber unsere Azubis haben ebenso auf dem Markt beste Chancen.“