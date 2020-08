Kamp-Lintfort: Bürgermeisterkandidat Sidney Lewandowski (Die Linke) : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Sidney Lewandowski (28), Vorsitzender der Linksfraktion in Kamp Lintfort, kandidiert für das Bürgermeisteramt. Sein größtes politisches Ziel für die nächste Wahlperiode ist es, den bezahlbaren Wohnungsbau anzukurbeln. Sein politisches Vorbild ist Gregor Gysi. Foto: Norbert Prümen

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Ich bin in Duisburg geboren und seit 2003 wohne ich in Kamp-Lintfort. Seit 2014 bin ich Vorsitzender der Linksfraktion. Ich kandidiere für das Bürgermeisteramt in Kamp-Lintfort.