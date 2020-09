Kamp-Lintfort: Bürgermeisterkandidat Christoph Landscheidt (SPD) : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Christoph Landscheidt, amtierender Bürgermeister in Kamp-Lintfort, tritt noch einmal als Kandidat für die SPD an. Er will die Pole-Position der Stadt im Strukturwandel ausbauen, preiswerten Wohnraum schaffen und mit der KWA Wasserstoff produzieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)